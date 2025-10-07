Infortuni Politano-Lobotka: le idee di Conte per i sostituti

Sabato 18 ottobre c'è il Torino dopo la sosta. Gli infortunati recupereranno? Conte se lo augura ma intanto valuta le alternative, come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"Se per Politano c’è Neres spendibile da quel lato, oltre a Elmas che per l’allenatore rappresenta un jolly capace di ricoprire più ruoli, al centro della mediana, nella zona chiave del campo, il posto di Loboka può essere preso senza problemi da Gilmour, o in alternativa da De Bruyne che già in partita si affianca spesso al regista in fase di costruzione. Il problema è che entrambi hanno risposto alle convocazioni delle rispettive nazionali e dunque saranno osservati speciali. Al rientro, infatti, il Napoli sarà atteso da un altro intenso tour de force con partite ogni tre giorni e Conte vorrà poter sfruttare l’organico nella sua ampiezza senza nuove sorprese".