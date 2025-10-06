Il gesto di Conte a fine partita che racconta l'importanza della vittoria col Genoa

L’edizione odierna de Il Mattino analizza la vittoria del Napoli sul Genoa per 2-1, sottolineando come Antonio Conte abbia ritrovato il suo Napoli migliore tornando alle certezze trovate nell'ultimo periodo col 4-1-4-1. Accantonato il 4-3-3, il tecnico ha riproposto De Bruyne e McTominay vicini in mezzo al campo, scelta che ha cambiato volto alla squadra.

Dopo un primo tempo difficile e lo svantaggio iniziale, gli azzurri hanno reagito con carattere, confermando la solidità mentale e la leadership in classifica. Il segnale dell'importanza di questo successo è arrivato al triplice fischio: l’abbraccio sincero tra Conte e Oriali, simbolo di un gruppo compatto e consapevole della propria forza.