"Può diventare un crack": Conte e la previsione su Hojlund

Kevin è Kevin, Hojlund può diventare un crack e l’impossibilità di prevedere quello che per il suo Napoli è un percorso vergine. Sul Corriere dello Sport si riportano le sensazioni di Conte sulla possibile crescita dell'attaccante: "Conte s’è goduto la vittoria in rimonta sul Genoa, nata da un intervallo in cui «ho detto ai ragazzi qualcosa dal punto di vista tattico». Niente ramanzine, insomma, ma una spiegazione in sintesi di quanto successo negli spogliatoi dopo il gol di Ekhator e quarantacinque minuti senza sussulti: «Ho spiegato loro quello che non avevo visto.

Il Genoa aveva una linea molto alta e non l’avevamo attaccata. E nel secondo tempo l’hanno fatto». E allora la vittoria è arrivata grazie alle reti di Anguissa e Hojlund. «Un ragazzo di 22 anni che era stato messo in disparte dallo United, ma che ha margini di crescita importanti - ha sottolineato Conte - Gli dico sempre che deve lavorare per diventare un crack. E lui lo sta facendo".