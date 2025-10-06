De Bruyne cambia Napoli-Genoa, Gazzetta: "E pensare che in città si cominciava a dubitare..."

Kevin De Bruyne è stato l'uomo capace di cambiare Napoli-Genoa, di rivoltare la partita come un calzino. Lo sottolinea anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "E pensare che qualcuno in città, dopo Milano, cominciava a dubitare dell'importanza di De Bruyne in questa squadra.

Obiezione sacrilega, di chi è sconnesso con la realtà Kevin è luce, può non essere più il fenomeno che trascinava il City in Premier e in giro per l'Europa, ma resta un tesoro tecnico inestimabile, un patrimonio del calcio mondiale. Che Napoli ora si può godere appieno, in tutta la sua bellezza e la sua magia".