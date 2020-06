CorSera - Mertens stava per dire addio ad ADL, poi Gattuso ha cambiato tutto

"La sintonia con Rino Gattuso è stata la chiave per ribaltare una stagione balorda, iniziata male e che stava per finire anche peggio, alla quale oggi è stato restituito un senso compiuto: da rivoltoso a sposo perfetto per De Laurentiis il passo non è stato breve". Scrive così il Corriere della Sera in un pezzo su Dries Mertens, divenuto re dei bomber con 122 reti in azzurro e con un rinnovo ormai imminente, come ricorda anche il quotidiano: "Al presidente aveva contestato il ritiro, si era opposto alle multe successive, gli aveva anche detto addio. Poi Gattuso e la nuova alleanza per riscattare Napoli. Il rinnovo è sancito, manca solo la firma sul contratto".