CorSera - Napoli una signora invecchiata di colpo, ma ancora con qualche diamante

Il Napoli di Gattuso resta una macchina ancora tutta da rodere. Dopo l'anno e mezzo sotto la gestione tecnica di Carlo Ancelotti, quella azzurra appare come una compagine da ricostruire ed alla quale ridare lustro dopo aver toccato il fondo (come ammesso dallo stesso Gattuso qualche settimana fa). L'edizione di oggi de Il Corriere della Sera dà una lettura proprio della situazione in casa Napoli: "Il Napoli è la copia ingiallita di se stesso, una signora invecchiata di colpo ma ancora con qualche diamante al collo capace di brillare".