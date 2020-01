CorSera - Politano ad un passo! Esce Llorente che era fuori dai piani di Gattuso

L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive "Accordo ad un passo" riferendosi all'affare Matteo Politano con l'Inter. Secondo il quotidiano, Marotta e Ausilio vorrebbero realizzare la cessione dell’attaccante in prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni. Per ora l’offerta del club di De Laurentiis non si spinge oltre a 18 più 2 di bonus. Llorente, fuori dai piani di Gattuso, si trasferirebbe a Milano in prestito con diritto di riscatto, bloccando di fatto l’arrivo di Giroud. La chiusura dell’affare è a un passo. Appunto.