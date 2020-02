Corsera: "Restano da capire i motivi dello sciopero del Napoli dopo il doppio vantaggio"

Sei gol, due annullati, altrettanti pali, un paio di risse in campo e i cori contro i napoletani da parte della curva doriana. Così scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera, che prova a riassumere la folle notte di Marassi: "C’è di tutto un po’. Se il risultato è quello che conta, il bicchiere di Ringhio è pieno. Il Napoli aggancia Verona e Bologna e si porta a due punti dall’Europa League. Il peggio sembrerebbe alle spalle. Resta da capire i motivi dello sciopero degli azzurri (stavolta vestiti di verde militare) dopo 25 minuti di grande calcio e la sofferenza dentro la lunga zona grigia sino alla rete decisiva di Demme. Per la Samp, che Ranieri ha risollevato, la corsa non è facile: la classifica è precaria (più 4 sulla zona rossa) e la società di Ferrero (contestato dagli ultrà) in vendita. Il mare, davanti alla Genova blucerchiata, è agitato".