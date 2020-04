CorSera - Serie A verso lo stop, ma spunta un'altra soluzione: dipende tutto dalla Uefa

Il campionato è sempre più appeso a un filo. Tanto che la Figc, nel prossimo Consiglio Federale, fissato l’8 maggio, comincerà a prendere in esame su come comportarsi e cosa fare nel caso in cui calasse il sipario sul campionato. A meno che la Uefa non cambi programma e decida che a settembre la stagione ricomincerà da dove si è interrotta questa. A Nyon ci stanno pensando. Lo riporta il Corriere della Sera.