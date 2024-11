Corsera - Sfogo Conte: dai palazzi arbitrali filtra disappunto per l'attacco mediatico

vedi letture

"La lotta ai rigorini è un punto fermo e il designatore Rocchi ci sta lavorando seriamente da tempo, ammettendo l’errore quando c’è, senza nascondersi. Anche per questo dai palazzi arbitrali filtra il disappunto per l’attacco mediatico di Conte".

A scriverlo è il quotidiano Corriere della Sera che torna a parlare delle dichiarazioni post Inter-Napoli del tecnico azzurro: "Il ragionamento è: se si polemizza in maniera così dura per un rigore che ci poteva stare, cosa succederebbe in caso di errore vero? Da parte di Antonio Conte, il punto non è la tutela della sua squadra, ma la richiesta forte di una oggettività e uniformità di giudizio. Il tocco a San Siro è solo l’ennesimo caso di discussione. L’allenatore del Napoli prova a fare il portavoce di un dissenso che in Serie A esiste. Conte non vuole essere il paladino della sua squadra, sul tavolo pone un altro tema: una linea comune di valutazione degli episodi che accadono in campo. La sensazione diffusa infatti è la mancanza di uniformità".