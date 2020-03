Corsera - Torneo estivo per Coppa Italia è piano B: tutto dipenderà da cammino europeo di Juve e Inter

La Coppa Italia resta un grande punto interrogativo nel grande ingorgo creato nei calendari dopo gli slittamenti generati dal CoronaVirus. A parlare del destino della competizione è l'edizione odierna del Corriere della Sera: "Sta nascendo l’idea di una final four a quattro da giocare in una città a fine stagione - si legge sul quotidiano -, tenendo conto dei risultati dell’andata. Ma è solo il piano B da mettere in pratica se Juventus e Inter arriveranno in fondo alle rispettive coppe europee.