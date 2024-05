Cosa succede se salta Conte? Niente più Gasp, il piano B di ADL è un altro

Il Napoli vuole annunciare presto il nome del nuovo allenatore e sta lavorando perché quel nome sia Antonio Conte.

Intanto, però, in queste settimane ha giocato su più tavoli, perché sa che la trattativa per l'allenatore salentino è complicato e il rischio che salti è sempre dietro l'angolo. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno:

"Il Napoli ha deciso di non aspettarlo più (Gasperini, ndr), ha giocato su più tavoli con le quattro bozze di contratto pronte per i vari candidati: Conte, Gasperini, Pioli e Italiano in ordine gerarchico di gradimento. Manna è l’intermediario al lavoro, chiamato con l’arte della diplomazia a mettere in pratica le missioni. Ha tentato di convincere Gasperini che per qualità del lavoro e costi ha intrigato tanto, con i frequenti contatti ha messo in piedi l’affare Conte che ormai è diventato realtà in attesa dell’ok definitivo di De Laurentiis. Pioli è il piano B, Italiano è defilato da tempo e ha come soluzione più concreta il Bologna qualificato in Champions League".