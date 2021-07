Costruire la sua identità: in Trentino è stata chiara la missione di Spalletti

In Val di Sole il Napoli ha iniziato a costruire la sua identità, il brand che vuole esprimere in campo. Si parla dei piani del tecnico toscano sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "L’attenzione all’armonia della linea difensiva, che sappia aggredire in avanti e scappare dietro nei tempi giusti quando è necessario, la costruzione dal basso, l’appoggio su Osimhen per la fase offensiva, sia nella ricerca della profondità che del riferimento per gli inserimenti a rimorchio tra le linee".