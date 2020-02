Cronisti spagnoli alla scoperta di Diego: dal museo ai murales, tutte le loro tappe

I tifosi non vedevano l'ora di conoscere Messi ma anche Barcellona non vedeva l'ora di visitare Napoli, la casa di Maradona. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che ieri alcuni cronisti spagnoli hanno visitato la città partenopea ripercorrendo "luoghi di culto" come il Museo Maradoniano di Secondigliano curato da Massimo Vignati, ammirando i murales dedicati a Maradona presenti a Forcella e alla Sanità e poi sono rimasti stupiti davanti al tesoro custodito nel piccolo santuario dedicato all'idolo d'infanzia di Messi.