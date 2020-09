Crosetti, frecciatine a Sarri: "Pirlo è zen, non mastica filtri e non mette le dita nel naso"

Maurizio Crosetti analizza l'esordio sulla panchina della Juventus di Andrea Pirlo, non risparmiando qualche frecciatina all'ex tecnico Maurizio Sarri. Così scrive sull'edizione odierna di Repubblica.

“La Juventus ha un allenatore zen che non parla, forse un ventriloquo. Porta la camicia bianca, giacca e cravatta. Entra sul campo insieme al presidente Agnelli, Andrea più Andrea. Non mastica filtri ma chewing-gum, non si mette le dita nel naso. Pirlo probabilmente della vita ha già capito tutto. E quando c’è da dire qualcosa alla squadra, lo lascia fare al fidato vice Baronio”.