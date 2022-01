Crosetti su Repubblica: "Nella scia dell'Inter solo il Napoli, ma è la schiuma di un motoscafo che va comunque più veloce"

Maurizio Crosetti, all'interno de La Repubblica, ha analizzato la sfida tra Milan e Juventus. Questi alcuni estratti del suo commento: "Milan-Juve la vince l'Inter. Partita davvero insipida, sopra un campo di zucche, un'asparagiaia che ha certo condizionato il gioco ma ne è stata allo stesso tempo un riflesso quasi simbolico: due squadre all'altezza di quello sterrato e viceversa.

Una serata di noia. Tra una squadra che tira pochissimo in porta, il Milan, e un'altra che non tira mai, doveva per forza imporsi il doppio zero che non è farina per il pane, è zero a zero e basta. La modestia di Milan-Juve è anche quella di una reale alternativa-scudetto all'Inter.

Nella scia dell'Inter, e neppure troppo, sembra resistere soltanto il Napoli, però è la schiuma di un motoscafo che va comunque più veloce. Possiamo sbagliarci, in fondo è soltanto gennaio, ma questo campionato sembra già profondamente segnato".