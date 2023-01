Curiosità su Gollini: è stato uno dei due portieri a non subire gol dal Napoli

C'è una curiosità legata a Gollini che sta per trasferirsi al Napoli. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

C'è una curiosità legata a Gollini che sta per trasferirsi al Napoli. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Delle 26 gare ufficiali stagionali affrontate dalla squadra di Luciano Spalletti, Gollini insieme al camerunese André Onana, è l’unico portiere a non aver subito gol dall’attacco più forte della Serie A e anche della Champions. Infatti c’era Gollini in porta il 28 agosto scorso in quel Fiorentina-Napoli finito 0-0".