Curiosità: tre ex allenatori del Napoli hanno chiamato 7 azzurri

Sono dodici i calciatori prestati alle nazionali per le sfide dei prossimi giorni. Curiosità: a chiamarli, tre degli ultimi quattro allenatori del Napoli, Conte escluso. Ovvero: Spalletti con i cinque dell'Italia, Garcia che ha convocato Lukaku e Calzona Lobotka. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Ultimo a tornare, come al solito, sarà Olivera: in Uruguay grande attesa per la sfida all’Argentina di sabato, poi confronto con la Bolivia in altura martedì prossimo. Entrambe le partite saranno valide per le qualificazioni mondiali. Solo da mercoledì Mati potrà mettersi in viaggio - che sarà come al solito lungo - per tornare in Italia a ridosso della partita del 30 marzo contro il Milan al Maradona.