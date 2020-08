Da Barcellona: il Napoli lascerà il possesso, ma per giocare dovrà uscire dalla pressione alta

Al Napoli non dispiacerà lasciare il possesso palla al Barcellona, il problema sarà se non dovesse uscire dalla pressione alta. Così il quotidiano sportivo catalano Mundo Deportivo analizza dal punto di vista tattico la sfida di questa sera al Camp Nou con il Napoli che non si sbilancerà per poi proverà a giocare dal basso quando riconquisterà il pallone.