Da Bologna: "Ecco com'è arrivata la svolta di Italiano. Scelto il sostituto di Calabria"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio – Terzo Tempo è intervenuto il giornalista del Corriere di Bologna Alessandro Mossini che segue da vicino le vicende dei rossoblù che lunedì ospiteranno il Napoli: “Dopo il Napoli il Bologna avrà Atalanta e Inter: un trittico difficile, e sarà arduo mantenere il quarto posto. Per questo a partire dal Napoli c’è un po’ di preoccupazione.

La svolta? Forse aver spostato Odgaard nel ruolo di trequartista speciale. In questo modo Italiano ha trovato il suo Bonaventura. Il Bologna segnava poco ma in questo modo ha trovato il suo elemento centrale per creare occasioni senza puntare solamente sugli esterni e sul loro uno contro uno. A Empoli Italiano ha ruotato meno del solito. Sicuramente vedremo Holm al posto di Calabria, che è infortunato. C’è poi il dubbio di Castro, che è entrato in gruppo ma deve fare i conti con questo colpo alla caviglia.

Rotazioni in porta? Italiano le ha fermate perché adesso Skorupski è davvero intoccabile: ha giocato anche in Coppa Italia facendo molto bene. Lunedì dovrebbe, per questo, toccare ancora a lui. Sartori è la garanzia di competenza tecnica. Il presidente Saputo ha capito che non bastano solo i soldi”.