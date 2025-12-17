Maradona, il Comune porta avanti progetto ristrutturazione: tutti i possibili interventi
Il Comune di Napoli porta avanti il suo progetto per la ristrutturazione totale del Maradona in modo che Fuorigrotta possa rientrare tra i cinque stadi italiani per Euro 2032. Lo ricorda l'edizione odierna di Repubblica, che fornisce alcuni aggiornamenti sui possibili interventi: "A Palazzo San Giacomo sono determinati ad andare avanti e rispetteranno l’impegno preso con l’Uefa di presentare un progetto definitivo entro luglio 2026 con le relative garanzie economiche.
Sarà il presidente della Regione Fico a stanziare il finanziamento necessario per consentire a Napoli di avere un impianto all’altezza degli Europei: 65-70mila posti, l’eliminazione della pista d’atletica (con l’idea di trasferirla a Bagnoli), la possibilità di costruire negozi, un museo del Napoli per realizzare una Maradona Experience sulla falsariga di quanto accade al Bernabeu di Madrid".
