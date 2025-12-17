Torna Lukaku, Corsera: "Hojlund deve evitare errori come a Udine per restare titolare"

Torna Lukaku, Corsera: "Hojlund deve evitare errori come a Udine per restare titolare"
Oggi alle 12:50
di Arturo Minervini

Conte aspetta con ansia il rientro del suo totem Lukaku. La domanda è: chi giocherà titolare, quando Big Rom rientrerà in pianta stabile? Questo l'interrogativo che si pone l'edizione odierna del Corriere della Sera, in vista dell'ormai imminente ritorno dell'attaccante belga, che potrebbe giocare già uno spezzone contro il Milan.

"Hojlund fin qui ha fatto molto bene, 4 gol in A più due in Champions, dimostrando di poter riempire il vuoto lasciato dal belga, di essere
all’altezza dell’incarico per il quale è stato ingaggiato in extremis dal Manchester United. Ma ora deve tenersi il posto. E per farlo, ha una sola possibilità: segnare. Evitando errori choc come quello in Friuli, a due passi dalla porta".