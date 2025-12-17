Da Torino - Timber piace alla Juve, ma i suoi agenti l'hanno offerto anche al Napoli

di Arturo Minervini

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, il futuro di Quinten Timber potrebbe presto intrecciarsi con la Serie A. Il centrocampista del Feyenoord viene descritto come un profilo più vicino a Davide Frattesi dell'Inter che a un vero regista, ruolo che alla Juventus di Luciano Spalletti servirebbe con grande urgenza.

Timber, infatti, è una mezzala di inserimento, dotata di buone qualità balistiche, come dimostrano i numeri stagionali con il club olandese: 2 gol e 3 assist in 14 presenze. Nelle ultime settimane i suoi agenti lo avrebbero proposto a diversi club europei, tra cui il Napoli guidato da Antonio Conte.