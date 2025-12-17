Vecchio pallino per la mediana, Il Mattino: "Si pensa a Taylor, ma ci sono due ostacoli"

Lo scouting azzurro guarda sempre con interesse a Kenneth Taylor dell’Ajax, 22enne che si sta mettendo ancora una volta in mostra e che già la scorsa estate era nei radar napoletani. Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino, che evidenzia però le problematiche in questa possibile trattativa: "Ma ci sono due grandi ostacoli all’eventuale trattativa: una fila lunga di club pretendenti che stanno seguendo da vicino il calciatore e un infortunio muscolare che ha rimediato due settimane fa.

Nulla di preoccupante, sarà smaltito in poco tempo, ma la squadra di Conte non si può permettere di investire a occhi chiusi, sensibile alla questione infermeria più che in altre occasioni. E poi l’olandese classe 2002 avrebbe bisogno di un posto in lista da occupare, a differenza di Mainoo.