Gazzetta: "Si aspetta Mainoo da 6 mesi, pesano i 200mln spesi in estate. L'alternativa..."

Il Napoli sa che è in difficoltà numerica, ma in estate ha speso e si è impegnato anche per giugno prossimo, quei 200 milioni circa investiti pesano. Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che prova a fare il punto sul possibile centrocampista da acquistare a gennaio: Il ds Giovanni Manna si è portato avanti col lavoro, ha continuato a corteggiare Mainoo, che il fratello – con una scenetta niente male sulle tribune di Old Trafford – intende «liberare». Sulla tshirt indossata l’altra sera, ad uso e consumo di fotografi e telecamere, c’era scritto (in inglese) liberate Mainoo, che al Manchester United gioca poco e non è felice. Potrebbe esserlo a Napoli, dove lo aspettano ormai da sei mesi e lo acquisterebbero, in prestito e dopo aver liberato qualche casella.

Occhi aperti anche su Frendrup del Genoa, ma, per ora, niente laterale basso di destra, che diventerà esigenza più in là, quando si potrà. Per il momento, ci fosse la possibilità di arrivare a Mainoo sarebbe persino grasso che cola.