Da Cagliari: "A Napoli per la partita perfetta, Ranieri sceglie l'ex Petagna"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'apertura de La Nuova Sardegna: "Cagliari con Petagna e Luvumbo per scardinare la difesa del Napoli". Alle 18:00 nell'anticipo del "Maradona" i rossoblù di Ranieri non partono battuti. Ma per avere ragione della squadra dell'ex Mazzarri servirà la partita perfetta.

La differenza di forze in campo oggi nell'anticipo (fischio di inizio alle 18.00) al "Maradona" è palese - scrive Enrico Gaviano -. Il Cagliari dovrà fare, per dirla con Ranieri, la partita perfetta. In particolare dovranno essere banditi regali, errori nella fase difensiva. Tutto ciò che ha rappresentato sinora il tallone d'Achille della squadra.