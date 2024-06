"Da cosa vuol fuggire capitan Di Lorenzo?": gli interrogativi di Repubblica

Così scrive l'edizione odierna di Repubblica sul caso che coinvolge il capitano del Napoli in questo rovente mercato azzurro

"Da cosa vuol fuggire Di Lorenzo, dove la sua invivibile Napoli?". Così scrive l'edizione odierna di Repubblica sul caso che coinvolge il capitano del Napoli in questo rovente mercato azzurro: "Un allenatore maturo di 65 anni (Spalletti, ndr), se non l’ha fatto il presidente, doveva isolare la squadra vietando dilemmi di mercato e retropensieri. Lui, capitano. Lo stesso Spalletti ha controllato se il giocatore in bilico tra Napoli e Juve fosse sereno come dev’essere un titolare della Nazionale in una gara delicata?

E poi, riguardo al Napoli. Il Napoli si è preoccupato intanto di capire perché un giocatore, il capitano addirittura, con contratto fino al 2028 voglia fuggire? Che c’è sotto: le contestazioni dei tifosi oppure in società, in famiglia, in condominio, in palestra, dov’è la sua invivibile Napoli? La sindrome delle fughe è un danno, la rende poco attrattivo. E non sembra giusto.