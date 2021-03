Da domani il Napoli non potrà più respirare: il programma per Milan e Juve

Milan, Juventus e Roma. Tre big match, tutti in trasferta e tutti di fila. Il Napoli da domenica dovrà tuffarsi dentro ad una bolla e non gli sarà quasi concesso di respirare, come riportato dal Corriere dello Sport. La partenza per Milano, la partita di San Siro, poi domenica notte la squadra farà ritorno a Napoli e meno di 24 ore dopo, al martedì, sarà già giorno di vigilia per la Juve e di partenza per Torino.