Da Firenze: "Conte da noi ha già pianto da favorito, non sarebbe male riviverlo!"

"Parola d'ordine: intensità. È questa l'arma che la Fiorentina dovrà mettere in campo stasera contro il Napoli per provare a contrastare quello che per tutti è il miglior centrocampo del campionato", scrive quest'oggi in un editoriale Firenzeviola.it, sito di riferimento per i tifosi viola, verso la sfida di questa sera contro il Napoli. La Fiorentina punta a sfruttare una forma ancora non al massimo del Napoli con la freschezza di ragazzi giovani ed entusiasti che possono dare a Pioli un'arma in più

Altro fattore indicato come decisivo è Moise Kean: "Il Napoli ha tanti centrocampisti di caratura mondiale ma non ha una punta come quella di Pioli. Kean è attualmente la punta più forte della Serie A e in una partita dove il pallino del gioco finirà spesso e volentieri tra i piedi degli avversari, le sue qualità in contropiede potranno essere sfruttate al massimo". Sul partner: "Dovendo però scegliere un tandem, Dzeko è un animale da grandi palcoscenici e queste sono le sue partite. Considerando la stazza e la difficoltà nel mettersi in moto a partita in corso, e valutando anche le condizioni precarie di Gudmudnsson, il Cigno di Sarajevo è il perfetto compagno da schierare".

La gara col Napoli è la più difficile per i viola, "ma anche la più intrigante, quella che può lanciare la Fiorentina nella dimensione di scheggia impazzita per la lotta di alta classifica. È giusto sentire un po' di pressione ma lo è altrettanto viverla come una sfida da underdog, una di quelle che l'anno scorso i viola non hanno praticamente mai sbagliato. Mantenere quel tipo di tradizione, sovvertendo un pronostico per molti certo e sfavorevole, darebbe quella iniezione di fiducia che manca. E poi lo vogliamo dire: Conte a Firenze ha già 'pianto' in una sfida dove era strafavorito, non sarebbe male rivivere quel tipo di emozioni".