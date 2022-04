Da Firenze - Ikone recuperato può partire dall'inizio: le ultime di formazione

L'amichevole di ieri della Fiorentina contro il Poggibonsi ha permesso a Vincenzo Italiano di fare alcune prove in vista della trasferta di Napoli

L'amichevole di ieri della Fiorentina contro il Poggibonsi ha permesso a Vincenzo Italiano di fare alcune prove in vista della trasferta di Napoli. Come riporta il Corriere dello Sport, Bonaventura e Odriozola lavorano a parte, mentre tutti gli altri sono in gruppo. Al Maradona ci sarà dunque spazio per Venuti sulla destra difensiva, con Milenkovic, Igor e Biraghi a completare il reparto. Il centrocampo sarà composto da Amrabat nel ruolo di regista, con Castrovilli e Duncan ai suoi lati. Solita bagarre in attacco: Cabral è favorito su Piatek, Nico Gonzalez sembrerebbe essersi assicurato un posto con il gol contro l'Empoli ed Ikone, recuperato, ha buone chances di giocare dal primo minuto.