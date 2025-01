Da Firenze - Il Napoli insiste su Pongracic, ma il club viola ha preso una posizione chiara

Pablo Marì arriva, ma Pongracic non si muove. Questo è quanto si legge sull'edizione fiorentina di Repubblica sul difensore che piace al Napoli: "La Fiorentina non sta pensando di far partire il difensore croato e la prestazione contro la Lazio dà ragione a chi vede nell’ex Lecce un valore aggiunto per questa rosa. Un’eventuale cessione avrebbe portato un chiaro danno economico dopo l’esborso estivo (oltre 15 milioni) ed anche il prestito non sembrava una pista così percorribile.

Tutti discorsi comunque, visto che il club viola non pensa di ascoltare le proposte del Napoli o di altri club per il proprio centrale che era oggettivamente sparito dai radar (unica presenza in campionato da titolare la prima a Parma) fino alla serata dell’Olimpico. Dove è tornato dal primo minuto disputando una gara molto solida che fa davvero ben sperare per il futuro. Da Monza arriverà quindi Pablo Marì (oggi la definizione dell’affare) a titolo definitivo con un conguaglio al club brianzolo, ma Pongracic non cambierà maglia".