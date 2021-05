Da Firenze: "Ora ci serve un Ringhio in più! Gattuso ha tutto per essere l'uomo giusto"

“E adesso serve un Ringhio in più” è il titolo dell’editoriale a firma Sandro Picchi presente oggi sul Corriere Fiorentino. Il pareggio di ieri odora di salvezza e di biscotto, ma è risultato che fa sostanza. Iachini per primo ha fatto capire che la sua missione finirà tra due partite, stavolta: alla panchina della Fiorentina sembra ormai incollato a Gennaro Gattuso, e sarebbe davvero una sorpresa se il suo arrivo non si concludesse. Gattuso, si legge, può essere l’uomo giusto per risollevare i viola: severo ma non irritante, preparato ma non presuntuoso, duro ma leale.