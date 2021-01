Da Firenze protestano: "Come contro il Napoli, anche con l'Inter l'arbitro va in confusione"

L'edizione odierna de La Nazione torna sull'episodio decisivo della sfida di ieri tra Fiorentina e Inter, vale a dire il gol-vittoria di Romelu Lukaku: "La Fiorentina fa mucchio per segnalare un fallo precedente su Quarta - si legge -, ma l'unica certezza è che lo fa con la persona sbagliata: fra l'arbitro Massa e Firenze c'è un feeling alla rovescia che parte da lontano, mica per cattiveria magari, ma evidentemente da queste parti non arriva in grande forma, oppure le circostanze gli girano male". Come contro il Napoli qualche mese fa, anche questa volta l'arbitro va in confusione: "Rigore dubbio per la tempistica del contatto con Sanchez che aveva già calciato in porta colpendo il palo, rigore inventato per la Fiorentina e giustamente cancellato dopo aver rivisto il VAR". C'è però dell'altro, perché Skriniar, già ammonito, viene graziato dopo un secondo intervento da giallo, ma soprattutto non c'è alcuna volontà di andare a rivedere il contatto tra Lukaku e Quarta. Arbitraggio sfortunato a parte, però, la partita ho offerto una buona versione della squadra di Prandelli.