Da Firenze: recupera Ribery, pronta una formazione super-offensiva contro il Napoli

Il Corriere Fiorentino, in edicola stamani, parla della coppia Ribery-Callejon. Lo spagnolo e il francese avrebbero dovuto rappresentare i cardini della Fiorentina, ma finora hanno avuto la possibilità di giocare insieme soltanto in tre occasioni: contro Roma, Milan e Genoa. Callejon tornerà a Napoli da ex in una partita per lui speciale e in coppia con FR7, potrebbe dar vita a una formazione super offensiva di una Fiorentina che vuole giocarsela a viso aperto. Il modulo con all'interno il francese, tuttavia, è ancora un rebus che solo Prandelli scioglierà.