Da Firenze - Restyling del Franchi: si lavora per completare i lavori per il Napoli

Restyling del Franchi: si lavora per completare i lavori per il Napoli

Allo stadio Franchi si sta giocando una partita fondamentale, scrive stamani La Nazione che aggiorna sullo stato dei lavori dell'impianto di Firenze. È una corsa contro il tempo per completare la fase di lavori prima dell'inizio del campionato, gli operai sono impegnati senza sosta per sfruttare al massimo il periodo estivo: tra un mese esatto la Fiorentina ospiterà il Napoli e la fase attuale è decisiva per completare il restyling.

Il nemico numero uno è il caldo afoso e snervante di questi giorni e per questo si lavora anche di notte, senza sosta. Da Palazzo Vecchio filtra ottimismo, ma a che punto sono i lavori? Dal 18 maggio, data dell’ultima partita casalinga contro il Bologna, gli operai si sono concentrati soprattutto sui lavori alla copertura della tribuna centrale. Per quanto riguarda la Curva Fiesole, dopo o il completamento dei pali e delle piastre di fondazione, sono stati realizzati gli elementi strutturali verticali del piano interrato e il solaio del piano terra. La speranza di tutti è festeggiare il traguardo nella nuova Fiesole da 10.061 posti entro l'anno del centenario, il 2026. Lo si legge su Firenzeviola.