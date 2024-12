Da Genova: "0 vittorie in casa, è incredibile con questo pubblico ed ora c'è il Napoli"

Il Genoa va alla ricerca della vittoria in casa che manca addirittura da maggio scorso. Sembra assurdo - scrive quest'oggi il quotidiano genovese Il Secolo XIX che una squadra sostenuta da oltre 30mila spettatori, di cui 28 mila abbonati e con un altro sold-out anche quest'oggi, non sia ancora riuscita a vincere una gara davanti al proprio pubblico.

Eppure è così, sottolinea il quotidiano: 9 gare disputate a Marassi, zero vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte. Al decimo tentativo ora c'è il Napoli, in piena corsa per lo Scudetto con Conte che gli ha restituito forza ed intensità e che punta alla vittoria per riprendersi la vetta in classifica. Il Genoa però punta a sfatare questo tabù-