Da Milano - Il Milan vuole Conte: più facile che si liberi dal Napoli in caso di Scudetto

Ci sarà da battere la concorrenza della Juventus che, soprattutto in caso di ritorno di Andrea Agnelli al timone del club, vorrebbe riportare una bandiera a Torino

Giorgio Furlani ha messo nel mirino Antonio Conte per la prossima stagione. L'amministratore delegato del Milan vorrebbe l'attuale tecnico del Napoli, che diventa così il principale candidato per il 2025-2026. Sono tanti i nomi nella lista della dirigenza rossonera, a partire da Massimiliano Allegri, ancora però mai contattato, fino ad arrivare a Cesc Fabregas, Roberto Mancini e Roberto De Zerbi, ma il preferito resta l'ex Juventus e Inter. L'operazione andrà comunque definita a bocce ferme, come riporta il QS, quando il campionato sarà concluso.

Ci sarà da battere la concorrenza della Juventus che, soprattutto in caso di ritorno di Andrea Agnelli al timone del club, vorrebbe riportare una bandiera a Torino dopo liti e incomprensioni. Le perplessità su Conte però a Milano sono state accantonate dopo il viaggio che Furlani ha fatto negli Stati Uniti, dove ha avuto un incontro chiarificatore con Gerry Cardinale, che lo ha fatto uscire rafforzato e con pieni poteri decisionali. Persino Ibrahimovic ne è uscito ridimensionato rispetto a prima.

Anche l'esito della Serie A sarà importante. A giugno infatti sarà più complicato strappare Conte al Napoli in caso di secondo o terzo posto, mentre, dovesse vincere lo scudetto, il tecnico chiederebbe al presidente Aurelio De Laurentiis di liberarlo malgrado il suo contratto scada nel 2027.