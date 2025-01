Da Milano - Il Napoli prepara una nuova offerta per Garnacho: resta l'obiettivo principale

"Il Napoli sta preparando una nuova offerta da sottoporre al Manchester United per provare ad ingaggiare Alejandro Garnacho, che è ancora l'obiettivo principale del Napoli". Lo scrive su X Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, che aggiunge: "L'ala ha già raggiunto un accordo di massima con il Napoli per un contratto fino al 2029 con opzione per il 2030. Anche il Chelsea vuole l'argentino".

#Napoli are preparing a new bid to submit to #ManchesterUnited to try to sign Alejandro #Garnacho, who is still Napoli’s main target. The winger has already reached an agreement in principle with Napoli for a contract until 2029 + option for 2030. #Chelsea also want him. #MUFC