Da Pisa: "Gilardino ha nuove armi, Stengs e Cuadrado puntano il Maradona"

Non solo il Napoli. Anche il Pisa di Alberto Gilardino potrebbe presentare delle novità lunedì sera al Maradona. Calvin Stengs e Juan Cuadrado stanno bene, stanno alzando l’intensità in allenamento e scapitano per convincere il tecnico per ottenere una maglia da titolare per la sfida attesissima contro i Campioni d’Italia.

A riferirlo, a 48 ore dalla sfida di Napoli, è il quotidiano toscano La Nazione che rivale anche l’idea di Gilardino che sta provando un doppio centravanti con a supporto un dieci, alternando questa soluzione al consolidato 3-4-2-1. Steng ha recuperato il ritardo di condizione al momento del suo arrivo mentre l'ex bianconero Cuadrado ha gestito un acciacco muscolare che l'ha tenuto fuori dalla precedente partita ed ora chiede minutaggio.