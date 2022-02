Da Roma attaccano: "Arbitri premiano sempre avversari dei giallorossi. Incredibile che i Friedkin non intervengano"

Alessandro Catapano ha scritto un fondo su Il Messaggero in merito agli errori arbitrali subiti dalla Roma: “Ci sono cose dure a morire. L’accoglienza che si riserva a chi chiede di entrare nel salotto buono, ad esempio: un simpatico mattacchione, se è innocuo; un intollerabile insolente, se mostra di avere qualche ambizione fuori luogo.

È solo sfortuna se ripetutamente, nel dubbio, gli arbitri abbiano interpretato regolamento e protocolli premiando l’avversaria di turno dei giallorossi. Mourinho l’ha capito subito. I Friedkin ancora no. Ed è incredibile, quasi paradossale, che proprio loro, che in questa avventura hanno intervista già mezzo miliardo di euro, non avvertano l’esigenza di intervenire”.