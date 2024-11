Da Roma: "Dybala col solito problemino, rischio forfait col Napoli"

L'attaccante della Roma Paulo Dybala negli ultimi giorni è di nuovo del vortice del difficile rapporto col suo corpo e con le sensazioni di dolore che lo fermano continuamente. Neanche ieri l'argentino ha svolto la seduta di allenamento col gruppo, forse oggi lo farà, ma a questo punto la sua presenza dal primo minuto a Napoli è sempre più remota. L'ultimo allenamento con i compagni risale ormai a sedici giorni fa. Lo scrive da Roma il quotidiano Il Tempo.

"Il fastidio, la sensazione di non essere al 100%, il dolorino. Ognuno può dargli la definizione che preferisce, ma troppe volte l'argentino, da quando è nella Capitale, ha preferito stare fermo anche quando non c'era un infortunio reale a impedirgli di scendere in campo".