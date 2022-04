Da Roma elogiano Mourinho: "2 gol subiti nelle ultime 6 grazie a due protagonisti"

Nelle ultime 6 gare la Roma, prossima avversaria del Napoli, ha subito appena 2 gol. Fondamentale l'inserimento di due due singoli

Nelle ultime 6 gare la Roma, prossima avversaria del Napoli, ha subito appena 2 gol. Fondamentale l'inserimento di due due singoli: Chris Smalling, che nelle ultime 10 gare non ha saltato neanche un minuto, e Sergio Oliveira, non ruba l'occhio ma ha contribuito al riassetto. Con lui in campo in campionato non ha mai perso. Puntare su un blocco di giocatori caratterialmente forti ha dato solidità generale alla squadra, anche se ha ridimensionato per ora l'importanza di Zaniolo. La Roma in questo periodo ha guadagnato 5 punti in rimonta. Il tutto sfruttando la grande abilità nei calci piazzati, che in campionato ha portato 17 gol, il 42% del totale. Lo scrive il Corriere dello Sport.