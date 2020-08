Da Roma: "Giallorossi aspettano sì di Milik, il polacco tentenna e minaccia il Napoli di andare via a zero"

"La Roma aspetta solo il sì di Milik. Perez ha il virus: resta in Spagna". Questo il titolo che Il Messaggero dedica nel taglio alto della prima pagina in edicola questa mattina. I giallorossi - si legge a pagina 25 - trattano il cartellino del polacco, che si era promesso alla Juventus: si discute sulle contropartite tecniche. L'accordo tra i club non è impossibile, il giocatore tentenna e 'minaccia' di restare a Napoli e liberarsi a parametro zero. Carles Perez dovrà stare in isolamento in Spagna in attesa di un doppio tampone negativo: è asintomatico.