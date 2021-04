Da Roma, Il Messaggero: "Rosso negato a Hysaj e rigore, Lazio furiosa con Di Bello!"

Il Messaggero analizza la sconfitta per 5-2 della Lazio contro il Napoli ed evidenzia come i biancocelesti siano rimasti decisamente scontenti della direzione di Di Bello con Irrati al VAR che indirizzano subito la gara concedendo ai locali un rigore generoso e non vedendone un paio per la squadra di Inzaghi. La partita di lunedì contro il Milan diventa decisiva adesso con la Champions League a 7 punti di distanza malgrado la gara da recuperare. L'avvio è choc con la Lazio che urla di rabbia per un rigore non concesso dopo intervento di Hysaj su Lazzari, ma Di Bello viene richiamato al VAR e vede un fallo di Milinkovic-Savic su Manolas precedente dando penalty ai partenopei. Il contraccolpo è pazzesco, la rabbia annebbia i pensieri: tutti chiedevano, come da regolamento, la punizione a due in area.