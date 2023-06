Da Roma insistono: "Simeone ha dato l'ok alla Lazio: questa la richiesta del Napoli"

Secondo quanto riporta Il Messaggero, al momento Arkadiusz Milik è in testa alle preferenze

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio cerca una punta per la prossima stagione ed ha puntato Giovanni Simeone. Secondo quanto riporta Il Messaggero, al momento Arkadiusz Milik è in testa alle preferenze. Il polacco è già stato contattato da Sarri e non gli dispiacerebbe la destinazione laziale, ma molto dipenderà dall'eventuale riscatto da parte della Juventus del suo cartellino - 7 milioni di euro entro il 10 giugno - dal Marsiglia.

In alternativa c'è Giovanni Simeone, che già ha dato il via libera per il trasferimento. Il Napoli, dopo che lo riscatterà dal Verona con altri 12 milioni (più i 3,5 del prestito), lo lascerà partire solo per una cifra vicina ai 20.