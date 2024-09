Da Roma insistono: "Sogno Chiavelli per i Friedkin, ma ADL dice no"

La Roma ad oggi è senza l'amministratore delegato, ma mancano all'appello anche un direttore generale, un direttore tecnico, un direttore commerciale, un responsabile delle risorse umane, un altro dell'area Venue (colui che si occupa della gestione degli eventi). "Gli ottimisti la definiscono una struttura snella, i realisti monca", sottolinea Il Messaggero.

Con l'addio di Lina Souloukou, l'avvocato Vitali, già General Counsel della società, è divenuto ora un punto di riferimento a Trigoria, una sorta di CEO ad interim anche se i Friedkin in tal senso non hanno ancora provveduto a ufficializzarlo. Per il futuro piace Andrea Chiavelli ma il Napoli ha detto no, un'idea porta ad Andrea D'Agostino, managing director di Coca Cola che si è occupato della main sponsorship degli Europei di calcio 2024, ma si parla anche di ex manager di club.