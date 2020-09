Da Roma - Modugno e Meloni hanno già firmato per il Napoli, ADL ha autorizzato visite in Austria per Milik

Aggiornamenti sui dettagli della trattativa, ormai in dirittura d'arrivo, tra il Napoli e la Roma per Arek Milik. Ne parla il quotidiano capitolino 'Il Tempo', che si sofferma sui prossimi passaggi per chiudere definitivamente l'affare.

"Dopo il sì del classe 1994 sono iniziate una serie di chiamate con Chiavelli e Giuntoli, uomini di De Laurentiis, per risolvere alcuni problemi di natura contrattuale con il Napoli: i partenopei dovranno rinnovare di un anno il contratto di Milik, che poi si trasferirà alla corte di Fonseca in prestito con obbligo di riscatto (3+15 milioni) e altri 10 milioni che possono entrare in futuro nelle casse dei campani. De Laurentiis ha dato il permesso a Milik a svolgere le visite mediche (saranno effettuate all'estero, ci sarà anche Pantak), ma si è impuntato in particolare sulla questione delle multe per l’ammutinamento dello scorso novembre. Gli intermediari proveranno a risolvere la questione con il Napoli in giornata. Nella stessa operazione lasciano la Roma i giovani del 2003 Modugno e Meloni, i cui agenti ieri sera hanno già firmato i contratti".