Da Roma - Per Milik offerta sarà da 18 mln più bonus: impossibile arrivare ai 25 richiesti

Il Napoli ha già ridotto le pretese iniziali, scendendo a 25 milioni e con pagamento quinquiennale per il trasferimento di Arek Milik alla Roma. Lo scrive l'edizione odierna de 'Il Messaggero', che spiega come la società giallorossa non sia comunque disposta ad arrivare a quella cifra.

Secondo il quotidiano il club capitolino offre 15 milioni più bonus che possono salire a 18. Fienga sentirà presto l’ad partenopeo Chiavelli per trovare l’intesa. Mai a 25 milioni più bonus, pure se rateizzati.