Da Roma quante polemiche per l'arbitro milanese Sozza: "Ma era proprio il caso contro l'Inter?"

Su Il Messaggero si parla di stupore e perplessità. Cioè le due linee-guida che seguono la decisione da parte del designatore Gianluca Rocchi

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Su Il Messaggero si parla di stupore e perplessità. Cioè le due linee-guida che seguono la decisione da parte del designatore Gianluca Rocchi di affidare il delicato match di domani tra Inter e Roma all'emergente fischietto Simone Sozza. Infatti, considerando però il fatto che Sozza è nato a Milano e appartiene alla sezione di Seregno, la scelta dell'ex fischietto fiorentino non poteva non far discutere. Ma era proprio il caso? Il problema è legato ad un motivo di opportunità - si legge - A Trigoria non possono dimenticare le polemiche che ci sono state in stagione, con almeno 10 gare finite nel mirino di Mourinho. L'ultima appena qualche giorno fa con protagonisti il tecnico portoghese, l'arbitro Di Bello e il Var Di Paolo. Inevitabile la riflessione interna su quello che potrebbe accadere in caso di episodio controverso a favore dell'Inter.