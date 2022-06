Da Roma - Sarri vuole Ciro: ha fatto una richiesta a Mertens per averlo alla Lazio

Definito il rinnovo con la Lazio, Sarri torna in prima linea sul mercato. Il tecnico - sottolinea Il Messaggero facendo il punto sui movimenti biancocelesti

Definito il rinnovo con la Lazio, Sarri torna in prima linea sul mercato. Il tecnico - sottolinea Il Messaggero facendo il punto sui movimenti biancocelesti - vuol capire cosa succederà in attacco: aveva dato l'ok a un altro prestito di Cabral, ma lo Sporting pretende 5 milioni e, a quel prezzo, meglio Caputo. Anzi, c'è sempre Mertens in ballo: nuovo contatto con il belga, Sarri gli chiede di abbassare le pretese (4 milioni) per raggiungerlo.